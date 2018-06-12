Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti
Deneyimli futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.
Olcan'ın paylaşımı şöyle;
Türkiye Kupası’nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın. Olcan Adın
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