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Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti.13133
  • Giriş : 12.06.2018 / 17:05:00

Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.

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Beşik Modelleri

Deneyimli futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Olcan'ın paylaşımı şöyle;

Türkiye Kupası’nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın. Olcan Adın 

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