Oyuncu Özcan Deniz'den eşine anlamlı hediye
Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL’ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı ve oyuncunun son jesti, son model araba oldu.
Özcan Deniz, Feyza Deniz için Mercedes marka özel yapım bir araç siparişi verdi.
BEBEĞİNİN İSMİ BELLİ OLDU
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.
Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti.
Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.
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