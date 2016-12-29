Oyuncu Rüzgar Alkoçlar'dan nişan kararı!
Rüzgar Erkoçlar, 14 Şubat'ta uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlenme teklif edeceğini açıkladı.
Radikal kararı ile magazin gündemini epey meşgul eden Rüzgar Erkoçlar'ın bu kez mutluluğu bulduğu her halinden belli oluyor.
Günaydın'da yer alan habere göre; Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat'ta Tuğba'ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız" dedi.
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanacağını açıkladı. Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat'ta Tuğba'ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız" dedi.
Rüzgar Erkoçlar, pek çok dizi teklifi aldığını ama en doğru projede yer almak için seçici olduğunu söyledi.
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