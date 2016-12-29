Facebook Twitter Rss

Oyuncu Rüzgar Alkoçlar'dan nişan kararı!

Oyuncu Rüzgar Alkoçlar'dan nişan kararı!.24305
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:53:00

Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rüzgar Erkoçlar, 14 Şubat'ta uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlenme teklif edeceğini açıkladı.

Radikal kararı ile magazin gündemini epey meşgul eden Rüzgar Erkoçlar'ın bu kez mutluluğu bulduğu her halinden belli oluyor.

Günaydın'da yer alan habere göre; Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat'ta Tuğba'ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız" dedi.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanacağını açıkladı. Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat'ta Tuğba'ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız" dedi.

Rüzgar Erkoçlar, pek çok dizi teklifi aldığını ama en doğru projede yer almak için seçici olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu'nun istifadan vazgeçme nedeni

Erdoğan: Beyefendiler rahatsız oldu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mustafa Topaloğlu eşini hastanelik etti!

Mustafa Topaloğlu eşini hastanelik etti!

Mustafa Topaloğlu, 18 yıllık eşi Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti.

Aslıhan, Arda ile ayrılık nedenini açıkladı

Aslıhan, Arda ile ayrılık nedenini açıkladı

Magazin gündemine düşen ayrılık ile ilgili Aslıhan Doğan'dan açıklama geldi.

 

Ali Ağaoğlu damadına yalı hediye etti!

Ali Ağaoğlu damadına yalı hediye etti!

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, evlenen kızı Sena için kesenin ağzını açtı.

Cem Yılmaz sürprizi: Sahnede şarkı söyledi

Cem Yılmaz sürprizi: Sahnede şarkı söyledi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Mor ve Ötesi konseri sırasında sahneye çıkarak şarkı söyledi.

 

Hadise yılbaşı gecesi yarım milyon kazanacak

Hadise yılbaşı gecesi yarım milyon kazanacak

Hadise, yeni yıla 500 bin TL kazanarak girecek. Hadise sadece 2 saat için 500 bin TL alacak.

Hande Yener, 2017 yılında evlenmek istiyor

Hande Yener, 2017 yılında evlenmek istiyor

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 2017 senesi içerisinde evlenmeyi planlıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya