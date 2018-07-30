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Oyuncu Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Oyuncu Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu.22129
  • Giriş : 30.07.2018 / 08:21:00

Fenerbahçeli genç oyuncu Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Salih Uçan, İtalya'ya gidiyor. Salih'in Empoli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

17 yaşında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllığına Roma'ya kiralanıp geri dönen Salih, ikinci kez İtalya seferine hazırlanıyor. Salih'e İtalyan Empoli kulübünün talip olduğu, oyuncunun durumunun kısa sürede netleşeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Salih'i bonservisiyle elden çıkarabileceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Ozan Tufan için kulüp arayışı sürse de henüz oyuncuya gelen resmi bir teklifin olmadığı ifade edildi.

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