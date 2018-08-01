Oyuncu Sinem Kobal bebeğini kaybetti
Ekranların sevilen oyuncularından olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük bir hayalkırıklığı yaşadı. Hamile olan Kobal'ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Teve2'de 2. sayfa programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt Sinem Kobal'dan gelen üzücü haberi açıkladı
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.
Oyuncu nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını vermişti.
Setlerden bir süre uzak olan Sinem Kobal birkaç hafta önce aldığı bebek haberiyle havalara uçtu. Ama Sinem Kobal'ın sevinci çok kısa sürdü.
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