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Oyuncu Sinem Kobal bebeğini kaybetti

Oyuncu Sinem Kobal bebeğini kaybetti.18316
  • Giriş : 01.08.2018 / 11:25:00

Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ya kötü haber geldi.

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Beşik Modelleri

Ekranların sevilen oyuncularından olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük bir hayalkırıklığı yaşadı. Hamile olan Kobal'ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Teve2'de 2. sayfa programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt Sinem Kobal'dan gelen üzücü haberi açıkladı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.

Oyuncu nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını vermişti.

Setlerden bir süre uzak olan Sinem Kobal birkaç hafta önce aldığı bebek haberiyle havalara uçtu. Ama Sinem Kobal'ın sevinci çok kısa sürdü.

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