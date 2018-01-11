Oyuncu Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması!
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Caner Erkin'in ikinci eşi olan oyuncu Şükran Ovalı, evliliklerinin birinci yılında bebek sahibi olmayı diledi. Ovalı'nın eşi Caner Erkin'in ilk evliliğinden bir oğlu var.
Ovalı, bebek isteğini “İleriye dönük bir sürü hayalimiz var ama daha çok anı yaşıyorum ya. Mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun diliyorum. Çocukları çok seviyorum. İnşallah anne olmak istiyorum kısmetse” sözleriyle anlattı.
HÜRRİYET
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