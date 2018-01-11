Facebook Twitter Rss

Oyuncu Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması!

Oyuncu Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması!.20165
  • Giriş : 11.01.2018 / 11:48:00

Futbolcu Caner Erkin'in güzel eşi Şükran Ovalı, evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Caner Erkin'in ikinci eşi olan oyuncu Şükran Ovalı, evliliklerinin birinci yılında bebek sahibi olmayı diledi. Ovalı'nın eşi Caner Erkin'in ilk evliliğinden bir oğlu var.

Ovalı, bebek isteğini “İleriye dönük bir sürü hayalimiz var ama daha çok anı yaşıyorum ya. Mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun diliyorum. Çocukları çok seviyorum. İnşallah anne olmak istiyorum kısmetse” sözleriyle anlattı.

HÜRRİYET

Gıda Bakanı'ndan kuraklık açıklaması

Erdoğan, vekillerle görüşüyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor

Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesiyle babasının boşanacağı öğrenildi.

 

Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor

Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor

Eski kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali’ye evlenme teklif etti. Sali ise, 'Eve

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, taşınma kararı aldı.

 

Aleyna Tilki açıkladı: Her şeyi ona borçluyum

Aleyna Tilki açıkladı: Her şeyi ona borçluyum

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, elde ettiği başarıyı korumanın sırrını verdi.

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den 'barış' fotoğrafı

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den 'barış' fotoğrafı

Minik Serçe Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barıştığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya