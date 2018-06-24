Oyunu kullanan Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı
Kısa bir açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
''Şu an itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor."
NTV
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