Oyunu veren Arda Turan, Bodrum'a koştu
Geçen sezon Katalan devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ve hamile eşi Aslıhan Doğan soluğu Bodrum'da aldı.
Oylarını kullanıp Bodrum'a dönen Turan ve yakınları, havalimanında bekleyen Vip Bodrum transfer araçlarıyla Yalıkavak'a geçti. Yalıkavak marinada lüks bir tekneye binen Arda Turan, mavi yolculuğa çıkarak tatiline kaldığı yerden devam etti.
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