Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1988 yılında yaptırdığı petek kubbeli bina icradan satılıyor. Türk siyasetine yön veren yapılardan biri olan bina şimdilerde Demokrat Parti'nin genel merkez binası olarak kullanılıyordu.
Ankara 25. İcra Müdürlüğü’nün mezat salonu önümüzdeki günlerde ilginç bir ihaleye ev sahipliği yapacak. İhalede satışı yapılacak gayrimenkul,Özalın yaptırdığı o bina icradan satılıyor
Türkiye’nin köklü siyasi geçmişe sahip partilerinden biri olan Demokrat Parti’nin (DP) Balgat’ta bulunan genel merkez binası.
İcra ihalesine konu süreç ise 6 yıl öncesine dayanıyor. Genel merkez binasının da bulunduğu DP Turgut Özal Kampüsü arsasının bir bölümü üzerine, 31 katlı iş yeri ve rezidans yapımı kararlaştırıldı. Proje için, Doğuş Çay’ın sahiplerine ait DGS Doğuş Grup Tur. İnş. Taahhüt A.Ş ile 2011’de sözleşme imzalandı. Şirket, parti yönetimine 16 milyon TL ödeme yaptı ve işe başladı.
SÖZLEŞME FESHEDİLDİ
Hafriyat aşamasında parti yönetimi değişti. Yeni yönetim, DSG İnşaat ile yapılan sözleşmenin partinin aleyhine olduğunu savundu ve sözleşmenin feshi ile sonrası konu yargıya taşındı. DSG İnşaat’ın avukatları Hacı Mehmet Demirezen ve Murat Keçeciler 2012’de, DP’ye karşı Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Tazminat talepli davayı şirket kazandı. Çıkan bu karar, geçtiğimiz yıl başında İstanbul 5. İcra Müdürlüğünde icraya konuldu.
DEĞERİ 154 MİLYON TL
Yapılan icra takiplerinin toplam tutarı 39 milyon TL olarak kayıtlara girdi. İcra dosyasında bina ve üzerinde bulunduğu değerli arsa için kıymet taktiri yaptırıldı. DP avukatları tarafından belirlenen bedele itiraz edildi. Binanın değerine ilişkin taraflar arasındaki anlaşmazlığa son noktayı Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi koydu. Mahkeme, anılan gayrimenkulün değerinin 154 milyon 335 bin 167 TL olduğuna hükmetti.
İLK İHALE MART BAŞINDA
Bu karar sonrası bina için satış kararı talep edildi. Talebi değerlendiren Ankara 25. İcra Dairesi geçtiğimiz 18 Ocak günü satış kararı verdi. DP Genel Merkezi olarak kullanılan bina ve üzerinde bulunduğu binasının da üzerinde bulunduğu 13 bin 564 metrekarelik arsa da çok sayıda ağaç da bulunuyor. İlk ihale 8 Mart günü yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 5 Nisan günü yenilecek. İcra ihaleleri, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden yapılıyor.
Özalın yaptırdığı o bina icradan satılıyor
29 yıl önce yapılan bina, Türkiye siyasetine yön verilen ender yapılardan biri konumunda.
TURGUT ÖZAL YAPTIRDI
Kayıtlara göre petek kubbeli bina 17 Haziran 1988’de inşa edildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, ANAP Genel Başkanlığı döneminde parti genel merkezi olarak yaptırıldı. ANAP’ın, Kasım 1987’deki seçim zaferinden 15 ay sonra yaptırılan bina, ANAP’a, ikinci en yüksek oyu aldığı Ekim 1991’deki seçimlere de ev sahipliği yaptı.
DP’NİN GENEL MERKEZİ OLDU
29 yıllık bina, Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin, Demokrat Parti ismi altında 2009’da birleşmesi sonrası, son 6 yıldır DP Genel Merkez binası olarak kullanılıyor. DP, 1 Kasım 2015'deki genel seçimde 0,14 oranında oy almıştı. 7 Ocak 1946'da kurulan DP, Türkiye siyasi tarihinin önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.
HÜRRİYET
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