Ozan: Beşiktaş'ı yendik, G.Saray'ı da deviririz

Fenerbahçe'de top koşturan milli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaş'ı yendiklerini, lige hızlı başlayan Galatasaray 'ı ise sahada devireceklerini vurguladı."G.Saray hızlı başladı, Beşiktaş da iyi Futbol oynuyor. Ama biz takım olarak hırsımızı ve azmimizi sahayayansıtınca önümüzde duramazlar."SEZONA eleştirilerin odağında başlasa da daha sonra gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan, Süper Lig'de 2 hafta sonra oynayacakları G.Saray derbisiyle ilgili iddialı konuştu. Rakip taraftarları kızdıracak açıklamalar yapan milli futbolcu, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti:"G.SARAY lige iyi ve hız başladı. Beşiktaş da iyi Futbol oynuyor. Herkes için güçlü gözüken Beşiktaş'ı yenebiliyoruz. Şimdi dışarıda G.Saray maçımız var. Geçen sene de orada kazanmıştık. Bu sene de yenmek için gideceğiz. Bakıldığı zaman en zor takımlardan biri Medipol Başakşehir'dir. Hem içeride hem dışarıda zor bir takım. Biz mücadelemizi, hırsımızı, azmimizi sahaya yansıtınca karşımızda kimse duramıyor. Bunun da örneğini Beşiktaş maçında gördük.BEŞİKTAŞ, G.Saray, Trabzonspor Kadıköy'e geldiğinde hep, "Bu sene sıkıntılılar, yeneceğiz" diye söylemlerde bulunuyorlar. Bu bizim öz güvenimizi daha da yükseltiyor. Biz Kadıköy'de rahat bir şekilde oynuyoruz. Yıllardır değişmeyen tek bir şey var, o da Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'u Kadıköy'de yenmemiz.ÖNCELİKLİ hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak. Bunun için çaba sarfediyoruz. Hocamızın "Biz şampiyon olacağız." sözü var. Bunun için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim için şampiyon olmak ve taraftarımızı mutlu etmek. Kariyerimde Şenol Güneş, Fatih Terim, Ertuğrul Sağlam gibi hocalarla çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim ama Aykut Kocaman'la çalıştığım için daha da bir keyifliyim."Fizik sorunum olsa F.Bahçe ve milli takımda forma giyemezdim.""F.BAHÇE gibi Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyoruz. Burada diyetisyeni kilo ölçümcüleri vs herkes var. Yağ oranlarım, kilom belli. Kilo sıkıntım olsa ilk başta hocam beni oynatmaz. Hem kulüp, hem Milli Takım hocamın bir bildiği var ki beni oynatıyorlar.'KİLOLU' iddiaları benim sorunum değil. Şu an değişen bir şeyim yok hatta daha fazla sıkılaştım. Yağ oranımda düşme var, kilomda azalma da var. Geçen hafta 'kilosu vardı', bu hafta maç iyi gitti 'Ozan çok iyiydi' deniyor. Bu böyle olmaz.""SEZON başı beni isteyen takımlar vardı. Bunlardan biri de Benfica'ydı zaten. Bazı pürüzler oldu. Bu anlaşmazlıklar biraz da benim dışımda gerçekleşti. Burada kalmamdan yana bir sıkıntı yok, zaten benim gönlüm F.Bahçe. Gönül bağım burası.""BEŞİKTAŞ maçında kaçırdığım golden sonra bir televizyon kırılmış. Videoyu izledim. Çocuk kendine zarar veriyor. Bir orta saha oyuncusu bir derbide üç defa gol pozisyonuna girebilir mi, ben giriyorum.O pozisyonda Alper'e atınca o topun bana geleceğini biliyordum ama topun o şiddetle geleceğini tahmin edemedim."