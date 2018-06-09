Ozan Doğulu, Hera için eşinden boşanıyor
11 yıllık eşi ve 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu'ndan tek celsede boşanan Ozan Doğulu'nun ayrılık kararının nedeninin spor spikeri Kübra Hera Aslan olduğu iddia edildi.
Ozan Doğulu geçen yıl Tuba Peksayar ile bir barda samimi şekilde görüntülenmişti. Her iki taraf da gizli aşk iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bu kaçamaktan dolayı boşandığı ileri sürülmüştü.
Ancak çiftin boşanma nedeniyle ilgili ortaya bir iddia daha atıldı. İddiaya göre çiftin boşanmasına, Ozan Doğulu'nun 2 ay önce birlikte albüm çıkardığı Hera neden oldu.
Ozan Doğulu'nun son olarak birlikte çalıştığı şarkıcı Hera ile ilişki yaşaması bardağı taşıran son damla oldu. İlişkiyi öğrenen Ece Doğulu, soluğu mahkemede aldı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi hakkında bilgi verdi.
Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları
Murat Başoğlu, ensest skandalı sonrası eşiyle mutluluk pozları verdi.
Haluk Levent gözaltına alındı!
Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Alişan'dan o görüntülerle ilgili ilk açıklama
Alişan'dan sosyal medyadaki görüntülerle ilgili ilk açıklama geldi.
Berk Oktay: O karede dayak yok, estetik var
Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapoğlu uzun ayrılık sürecinde son kararını verdi.