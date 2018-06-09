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Ozan Doğulu, Hera için eşinden boşanıyor

Ozan Doğulu, Hera için eşinden boşanıyor.21428
  • Giriş : 09.06.2018 / 11:17:00

Ozan Doğulu'nun eşinden spor spikeri Hera için boşandığı iddia edildi.

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11 yıllık eşi ve 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu'ndan tek celsede boşanan Ozan Doğulu'nun ayrılık kararının nedeninin spor spikeri Kübra Hera Aslan olduğu iddia edildi.

Ozan Doğulu geçen yıl Tuba Peksayar ile bir barda samimi şekilde görüntülenmişti. Her iki taraf da gizli aşk iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bu kaçamaktan dolayı boşandığı ileri sürülmüştü.

Ancak çiftin boşanma nedeniyle ilgili ortaya bir iddia daha atıldı. İddiaya göre çiftin boşanmasına, Ozan Doğulu'nun 2 ay önce birlikte albüm çıkardığı Hera neden oldu.

Ozan Doğulu'nun son olarak birlikte çalıştığı şarkıcı Hera ile ilişki yaşaması bardağı taşıran son damla oldu. İlişkiyi öğrenen Ece Doğulu, soluğu mahkemede aldı.

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