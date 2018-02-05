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Ozan için şok iddia! Bu yüzden kadro dışı kaldı

Ozan için şok iddia! Bu yüzden kadro dışı kaldı.16990
  • Giriş : 05.02.2018 / 08:50:00

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadrodan çıkarılan Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.

Ozan Tufan'ın neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması bu iddiaları güçlendiriyor.

Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu.

Genç orta saha, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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