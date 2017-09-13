Ozan Tufan: 1 ay sonra beni göreceksiniz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da kilolarından dolayı eleştirdiği futbolcu Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da eleştirdiği oyuncunun oldukça hırslandığı ve bu yüzden kilo vermek için çok çalıştığı belirtildi.
Özel program eşliğinde bireysel antrenörlerle spor salonunda egzersizler yapan genç futbolcunun 1 ay içinde form tutması bekleniyor.
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