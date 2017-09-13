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Ozan Tufan: 1 ay sonra beni göreceksiniz

Ozan Tufan: 1 ay sonra beni göreceksiniz.16990
  • Giriş : 13.09.2017 / 15:33:00

Ünlü futbolcu Ozan Tufan, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da kilolarından dolayı eleştirdiği futbolcu Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da eleştirdiği oyuncunun oldukça hırslandığı ve bu yüzden kilo vermek için çok çalıştığı belirtildi.


Özel program eşliğinde bireysel antrenörlerle spor salonunda egzersizler yapan genç futbolcunun 1 ay içinde form tutması bekleniyor.

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