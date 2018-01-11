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Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.16990
  • Giriş : 11.01.2018 / 08:04:00

Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve Katar'a gitmesi gündeme gelen Ozan Tufan Fenerbahçe'de kendini kanıtlamak istiyor.

Dereağzı Tesisleri’nde çalışan genç oyuncu “Avrupa olmazsa Fenerbahçe’de kalıp kendimi göstereceğim” diye konuştu

Kanarya’da çok şeyler beklenen ancak kendisine verilen şansı iyi kullanamayan futbolundan çok özeli ve kilolarıyla gündeme gelen Ozan Tufan kulüp bakıyor. Katar’dan teklif alan ve Bülent Uygun’un da kadrosunda görmek istediği genç oyuncu “Katar’a gitmeyi düşünmüyorum. Avrupa’da kariyerimi sürdürmek istiyorum” diyor. Menajeri bazı İspanyol kulüpleriyle görüşmelerde bulunurken Ozan Tufan çabuk pes etmeye de niyeti yok gibi. Aykut Kocaman’ın kazanmak adına her türlü fedakârlığı yaptığı ancak özel hayatı ve kilolarına dikkat etmeyip disiplinsiz hareketlerde bulunduğu için kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan “Olursa Avrupa’da yoksa Fenerbahçe’de devam ederim. Eleştirilerden gerekli dersleri çıkarıyorum ve formayı almak için çok çalışacağım” ifadesini kullanıyor. Sarı-lacivertli oyuncu çalışmalarını kendisine verilen program dahilinde Dereağzı Tesislerinde sürdürüyor.

TRT

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