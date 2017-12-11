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Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?.16990
  • Giriş : 11.12.2017 / 14:44:00

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi. Ozan'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yapılacak 8 numara transferi ve Eljif Elmas'a lisans çıkarılmasından sonra Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı Mehmet Ekici ile beraber zorlu bir süreç bekliyor.

İlk 11'deki yerini kaybeden Ozan'la Deportivo ciddi şekilde ilgileniyor. İspanyol temsilcisi milli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin planı ise yedeğe düşen oyuncusunu çok iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak. Tabii Aykut Kocaman da onaylarsa...

Deportivo'nun bu ayın sonunda Ozan'ın transferi için girişimlerini hızlandıracağı, cezbedici bir kiralama teklifi ile sarı-lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.

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