Ozan Tufan için Mirsad Türkcan devrede
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili gelişmeler yaşandı.
SARI-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan iyice unutuldu... Affedileceği belirtilen ancak bunun için şu ana kadar somut bir adım atılmayan milli yıldız, umudunu yitiriyor. Genç oyuncunun menajerliğini yapan Mirsad Türkcan'ın idari menajer Hasan Çetinkaya ile yaptığı son görüşmeden de olumlu bir yanıt alamadığı öğrenildi.
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