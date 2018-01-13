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Ozan Tufan, İspanyol takımı ile anlaştı

Ozan Tufan, İspanyol takımı ile anlaştı.16990
  • Giriş : 13.01.2018 / 17:28:00

Fenerbahçe'de istenmeyen adam olan Ozan Tufan, İspanyol takımı ile anlaştı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımda istemediği Ozan Tufan, İspanyol ekibi Real Betis'le anlaştı.

Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu öğrenildi.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı açıklandı.

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