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Ozan Tufan, Pendikspor'a gönderilebilir!

Ozan Tufan, Pendikspor'a gönderilebilir!.16990
  • Giriş : 14.04.2018 / 16:29:00

Fenerbahçe, yeni sezonda Ozan Tufan'ı takımdan ayrılmaması halinde TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'a gönderecek.

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Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışına kilitlenirken, Aziz Yıldırım ve yönetimi de yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Transfer planlamasını yapan ve kongreye daha da güçlü girmeyi düşünen Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'ın da geleceğini etkileyecek bir karara imza attı... İşte o detaylar...

Hollandalı Teknik Direktör, Kees Van Wonderen’i altyapının başına getirecek olan Aziz Yıldırım, ünlü hocayla beraber gelecek 5 Türk genci de takıma kazandıracak. A ve U-21 takımında oynayan gençlerin sürekli üst düzey forma giymeleri için Aziz Yıldırım bir takım alacak. O takım da belli oldu.

Aziz Yıldırım’ın aklındaki takım ise 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Pendikspor… F.Bahçe’nin pilot takımı olacak kırmızı beyazlıların çalışacağı teknik direktörde yine üst düzey bir isim olacak.

A takımında forma şansı bulamayan Eljif Elmas, Oğuz Kaan, Yiğithan, Batuhan, Serhat, Samet, Uygar gibi gençlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan Ozan Tufan da, yeni sezonda da takımdan ayrılmaması durumunda Pendikspor’a gönderilecek.

Ayrıca, Ozan Tufan'ın yanısıra Andreas Kilit, Oben Saracoğlu, Shala, Rapajic ve Hüseyin Demir gibi gençler de Pendikspor’un yolunu tutacak. Yine Van Wonderen’le geleceği konuşulan Orkun, Elayis, Bilal, Doğucan ve Ferdi’nin de bir süre bu takımda forma giymesi hedefleniyor.

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