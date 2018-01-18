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Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet!

Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet!.16990
  • Giriş : 18.01.2018 / 09:48:00

Golcü futbolcu Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadrodan çıkarılan ve Real Betis'e transferi gündemde olan Ozan Tufan, U19 teknik direktörü Hasan Özdemir'e emanet.

22 yaşındaki futbolcu bir yandan Özdemir yönetiminde kendisini hazır tutmaya çalışırken, bir yandan da menaceri Fali Ramadani’den gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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