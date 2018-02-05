Ozan Turan, TFF'nin listesinde yer aldı
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen golcü oyuncu Ozan Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesinde yer aldı.
Fenerbahçe'de kadroya girip girmeyeceği tartışılan Ozan Tufan, kulübün TFF'ye verdiği isim listesinde yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.
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