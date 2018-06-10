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Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil.16076
  • Giriş : 10.06.2018 / 08:50:00

Teknik adam Ümit Özat, Ali Koç ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulundu.

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Büyüyen Beşik

Tekniik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe kongresinde adının geçmesine dair sert bir açıklama yaptı.

İşte Özat'ın yaptığı açıklama;

Kamuoyuna duyurulur, gecen haftaki Fenerbahçe kongresinde adımın gündeme gelmesi ile ilgili düşüncelerimi açıklamak gereği duydum.ben Ümit Özat olarak teknik adamlık yaptığım dönemler ve yapacağım dönemler hariç hiç bir zaman ne F.Bahçe'nin ne de F.Bahçe'yi yönetenlerin karşısında hiç olmadım olmayacağım da. Sadece inandıklarımı ve gerçekleri söyledim. Bu konu ne sayın Aziz Yıldırım'ın anlattığı kadar bir seçim malzemesi ne de Ali Koç'un anlattığı kadar basit bir olay değildir. Taraftar futbolcuya kızabilir, küfredebilir ama bir yönetici futbolcusuna küfredemez. Kaldı ki o gün bir takım kaptanının yapması gerekeni yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Ama yine acı olan o gün küfredilen insanın efsaneler içinde sayılması. 6 ay oynayanların efsaneler içinde sayılması yine en zor zamanlarında yanında olduğum Aziz başkanın döneminde o koridorlarda 3 kupa kaldırmış yüzüncü yıl kaptanın tek başıma bir fotoğrafı olmaması can acıtıcı bir durumdur. Kimse birbirinin F.Bahçeliliğini kıyaslamasın. Allah yeri geldi mi gökte süzülenleri yerde sürünenlere lokma ettiği gibi gün gelir yerde sürüneni de göklere çıkarmasını bilir. Kim derdi ki Aziz başkan bu kulüpten böyle ayrılacak onun için bu devran herkese ters dönebilir 20 yıl önce Aziz Yıldırım'a bu desteği verenler şimdi Ali Koç'a destek verdiler. Günü geldi mi bugün Ali Koç'a destek olanların yarın ona da aynı kötülüğü yapmayacaklarının garantisi yoktur. Onun için kimse makam mevki kullanarak ve onlara yalakalık olsun diye sosyal medyada efelik yapmayın çünkü gerçek güç gerçek makam sahibi Allah cc dir.

ŞAMPİY10

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