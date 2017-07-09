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Özbek rest çekti: Seni U-21 takımına yollarız

Özbek rest çekti: Seni U-21 takımına yollarız.18298
  • Giriş : 09.07.2017 / 12:39:00

Galatasaray'da Sneijder krizinde sular durulmuyor. Başkan Dursun Özbek'in yıldız futbolcuya rest çektiği öğrenildi.

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Sarı-Kırmızılılarda Wesley Sneijder krizi devam ediyor. Yönetim ile Sneijder arasındaki anlaşmazlıklar iyice su yüzüne çıktı.

UEFA'ya gönderilen takım listesinde ismi bildirilmeyen Wesley Sneijder'e Galatasaray Yönetimi A Takım yolunu tamamen kapadı. Sneijder kadro dışı bırakılan diğer isimler De Jong ve Hakan Balta ile Florya'da idmanlara çıkmaya başladı.

Slovakya kampını günübirlik ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'a Sneijder konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Başkan Özbek'in Hollandalı oyuncuya, "Sözleşmeni bizim istediğimiz şartlarda feshetmezsen seni U-21 Takımı'na yollarız'' restini çektiği öğrenildi.

Ateşkes anlaşması yürürlükte!

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