Özbek rest çekti: Seni U-21 takımına yollarız
Sarı-Kırmızılılarda Wesley Sneijder krizi devam ediyor. Yönetim ile Sneijder arasındaki anlaşmazlıklar iyice su yüzüne çıktı.
UEFA'ya gönderilen takım listesinde ismi bildirilmeyen Wesley Sneijder'e Galatasaray Yönetimi A Takım yolunu tamamen kapadı. Sneijder kadro dışı bırakılan diğer isimler De Jong ve Hakan Balta ile Florya'da idmanlara çıkmaya başladı.
Slovakya kampını günübirlik ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'a Sneijder konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Başkan Özbek'in Hollandalı oyuncuya, "Sözleşmeni bizim istediğimiz şartlarda feshetmezsen seni U-21 Takımı'na yollarız'' restini çektiği öğrenildi.
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