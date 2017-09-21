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Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin

Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin.15706
  • Giriş : 21.09.2017 / 15:45:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi hakkında yorum yaptı.

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