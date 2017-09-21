Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin
DİĞER HABERLER
Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi.
Fatih Terim'e İran'dan sürpriz teklif!
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in İran yolcusu olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'dan flaş Ersun Yanal kararı!
Trabzonspor Kulübü, teknik adam Ersun Yanal ile ilgili kararını verdi.
Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu
Aykut Kocaman'ın Beşiktaş derbisi ile ilgili planları belli oldu.
Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2018 planı belli oldu.