Özbizerdik'in sevgilisi: Burnumu Onur kırdı
Ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın torunu, Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu olan Onur Özbizerdik'in eski sevgilisi Melis Ç.'yi dövdüğü iddiasıyla mahkemeye tekrar ifade verdi ve burnunu Onur Özbizerdik'in kırdığını söyledi.
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Ç.'yi darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Melis Ç., Özbizerdik’in kendisin dövdüğünü belirtmiş ancak şikayetçi olmamıştı.
"BENİ TEHDİT ETTİ MAHKEMEDE DOĞRUYU SÖYLEYEMEDİM"
Davanın bugün görülen 4. Duruşmasına katılan mağdur Melis Ç., ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyleyen Ç., “Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı” dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi.
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