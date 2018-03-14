Facebook Twitter Rss

Özcan Deniz, 15 kişilik davette nikah kıydı

Özcan Deniz, 15 kişilik davette nikah kıydı.18338
  • Giriş : 14.03.2018 / 08:36:00

Özcan Deniz, sadece 15 kişinin davetli olduğu bir nikah programında evlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Özcan Deniz, 8 Mart'a çocuğuna hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine girdi.

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”

OĞLUNUN ADI: KUZEY

Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi. Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.

Afrin merkezi kuşatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik keşmekeş!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türk dizilerini kim yasaklattı?

Türk dizilerini kim yasaklattı?

Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı bir ambargo yürütülüyor. Bunun sebebinin prens Selman olduğu iddi

Survivor'da büyük heyecan! Elif de dahil oldu

Survivor'da büyük heyecan! Elif de dahil oldu

Survivor yarışmasına dahil olan yarışmacıların isimler, belli oldu.

 

Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı

Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı

Önceki akşam bir yazar arkadaşıyla yemek yiyen Nurgül Yeşilçay, botoks yaptırdığı için pişman olduğu

Survivor'da şok! Gönüllüler takımına geçti!

Survivor'da şok! Gönüllüler takımına geçti!

Survivor 2018 de süpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, All Star takımından Nagihan Karadere'in

 

Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile!

Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile!

Ünlü model Adriana Lima'nın Metin Hara'dan hamile kaldığı iddia edildi.

Asena'dan Şükran Ovalı'ya bebek göndermesi

Asena'dan Şükran Ovalı'ya bebek göndermesi

Asena Atalay, eski eşi Şükran Ovalı'ya şoke eden bir göndermede bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya