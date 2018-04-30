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Özcan Deniz, baba olduğunu böyle duyurdu

Özcan Deniz, baba olduğunu böyle duyurdu.18338
  • Giriş : 30.04.2018 / 08:23:00

Özcan Deniz, baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Beşik Modelleri

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisinden olan bebeğinin mutluluğunu sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.

45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikâhla dünyaevine girmişti. Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan Pazar akşamı doğum yaptı. Deniz bu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye duygusal bir not düşen Özcan Deniz; “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” yazdı.

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