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Özcan Deniz, eşi ve oğlu ile birlikte tatilde

Özcan Deniz, eşi ve oğlu ile birlikte tatilde.17881
  • Giriş : 13.06.2018 / 09:21:00

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, eşi ve oğlu ile birlikte tatile çıktı.

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Sepet Beşik

Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz aile babası oldu. Eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile Göcek'e tatile giden Özcan Deniz, kaldıkları otelin restoranında görüntülendi.

Sanatçı, 1 buçuk ay önce oğulları Kuzey'i dünyaya getiren eşi Feyza Aktan'la önceki gün D Marin Restoran'daydı.

Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu.

Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.

'EN GÜZEL HEDİYEM'
Geçen mart ayında Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, nisan ayında baba oldu.

46 yaşında babalık duygusunu tadan oyuncu oğluna karşı duygularını ''Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. En güzel hediyemsin'' diyerek dile getirmişti.

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