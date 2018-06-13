Özcan Deniz, eşi ve oğlu ile birlikte tatilde
Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz aile babası oldu. Eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile Göcek'e tatile giden Özcan Deniz, kaldıkları otelin restoranında görüntülendi.
Sanatçı, 1 buçuk ay önce oğulları Kuzey'i dünyaya getiren eşi Feyza Aktan'la önceki gün D Marin Restoran'daydı.
Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu.
Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.
'EN GÜZEL HEDİYEM'
Geçen mart ayında Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, nisan ayında baba oldu.
46 yaşında babalık duygusunu tadan oyuncu oğluna karşı duygularını ''Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. En güzel hediyemsin'' diyerek dile getirmişti.
POSTA
DİĞER HABERLER
Metin Hara'dan Adriana'ya: Kutsal tapınağım
Metin Hara ile ünlü model Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Manken Özge Ulusoy hastaneye kaldırıldı
Ünlü manken Özge Ulusoy'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu: Yalan!
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.
Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi hakkında bilgi verdi.
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli aşk tatilinde
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli aşk tatiline çıktı.
Talat Bulut açıkladı: Hepsine sarılır, öperim
Usta sanatçı Talat Bulut'tan taciz iddiaları ile ilgili ilk açıklama geldi.