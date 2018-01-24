Özcan Deniz, hamile sevgilisini aldattı mı?
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'la nikah masasına oturması bekleniyor. Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı aldattığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Özcan Deniz'in müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddia edildi. Özcan Deniz ise görüntülerin montaj olduğunu belirterek " Gizlimiz saklımız yok" dedi.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.
Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı. Magazin D programında yayınlanan habere göre; Özcan Deniz müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.
Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktanı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı
Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz 1.5 yıl önce ayrılmıştı.
İLK AÇIKLAMA BUSE NARCI'DAN GELDİ
Özcan Deniz ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan Narcı şunları söyledi: Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…
GÖRÜNTÜLER MONTAJ!
Özcan Deniz ise görüntülerin montaj olduğunu belirterek " Gizlimiz saklımız yok" dedi.
HÜRRİYET
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