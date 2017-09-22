Özcan Deniz hem baba oluyor hem evleniyor
Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen müzmin bekar Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile evleniyor. 45 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi.
HT Magazin'in haberine göre her fırsatta baba olmak istediğini dile getiren sanatçı, haberi alınca büyük mutluluk yaşadı. Babalık heyecanı yaşayan Özcan Deniz'in, 25 yaşındaki sevgilisinin üzerine titrediği öğrenildi.
Oyuncunun, hamilelik sürecinin başında Aktan'ın evlilik telaşı yaşamaması için nikâh konusunda acele etmediği öğrenildi.
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