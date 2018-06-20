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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı.11989
  • Giriş : 20.06.2018 / 12:23:00

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan, minik bebekleri Kuzey'in fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

46 yaşındaki Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı kendinden 20 yaş küçük Feyza Deniz ile geçen Mart’ta nikah masasına oturmuştu. Deniz’in 30 Nisan’da oğlu Kuzey doğmuştu.

Eşiyle Göcek’te tatil yapan Deniz oğlunu gezdirirken ilk kez görüntülenmişti. Feyza Deniz, bu görüntülerin ardından oğlunun fotoğrafını ilk kez net bir şekilde sosyal medya hesabından da gösterdi.

NTV

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