Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan, minik bebekleri Kuzey'in fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
46 yaşındaki Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı kendinden 20 yaş küçük Feyza Deniz ile geçen Mart’ta nikah masasına oturmuştu. Deniz’in 30 Nisan’da oğlu Kuzey doğmuştu.
Eşiyle Göcek’te tatil yapan Deniz oğlunu gezdirirken ilk kez görüntülenmişti. Feyza Deniz, bu görüntülerin ardından oğlunun fotoğrafını ilk kez net bir şekilde sosyal medya hesabından da gösterdi.
NTV
DİĞER HABERLER
Aydilge, 35 kiloluk gelinliğiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Aydilge, nişanlısı Utku Barış Andaç ile evlendi.
Işın Karaca'dan Talat Bulut açıklaması
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan Talat Bulut ile ilgili açıklama geldi.
Caner Erkin sinirlendi: Hemen sil o fotoğrafları
Golcü oyuncu Caner Erkin, gazetecilerin fotoğraf çekmesi nedeniyle sinirlendi.
Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği olacak
Geçtiğimiz mayıs ayında dünya evine giren Alişan ile Buse Varol çifti bebek beklemeye başladı.
Fatma Girik'ten Talat Bulut açıklaması
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.