Özcan Deniz o iddiayı doğruladı!
Acun Ilıcalı'dan sonra Özcan Deniz de evlilik dışı çocuğu olduğu için evleniyor.
Özcan Deniz'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğu iddia edilmişti.
Deniz, çıkan haberleri doğruladı ve bebeğin 6 haftalık olduğunu söyledi.
Düğün hazırlığı içine giren çift önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak
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