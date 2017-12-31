Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!
Özcan Deniz'i bebek heyecanı sardı. Ünlü sanatçı kesenin ağzını açtı ve yeni doğacak çocuğu için bir villa satın aldı.
Bir yıldır Feyza Aktan’la sevgili olan Özcan Deniz, beş ay sonra doğacak oğlu için kesenin ağzını açtı. Evlilik hazırlığı yaptığı 25 yaşındaki Aktan sayesinde baba olma hayalini gerçekleştiren oyuncunun, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara (5 milyon 685 bin TL) villa satın aldığı öğrenildi.
Şimdilerde Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de oturan Deniz’in, şubat ayında sevgilisiyle yeni evine yerleşeceği konuşuluyor. Çiftin, birçok ünlü ismin evlenmek için tercih ettiği Paris’te nikah masasına oturmayı planladıkları da söyleniyor. Aktan’ın ayrıca bebeğini Amerika’da doğurmak istediği de gelen bilgiler arasında.
DİĞER HABERLER
Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!
Şahan Gökbakar, takipçilerini baştan uyararak "herkes kendi dalgasına baksın" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başı, kardeşine gelen hacizle dertte.
Seren Serengil ile Hande mahkemelik oldu
Seren Serengil ile şarkıcı Hande Yener kavgası iyice alevlendi.
Metin Hara ayrılığın nedenini böyle açıkladı
Yazar Metin Hara, ayrılığın nedenini ilginç sözlerle açıkladı.
Alişan'ın yeni aşkından romantik paylaşım
Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol, romantik bir paylaşımda bulundu.
Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!
Magazin gündeminden düşmeyen iş adamı Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor.