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Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!

Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!.23991
  • Giriş : 31.12.2017 / 11:34:00

Özcan Deniz, daha doğmamış çocuğuna Beykoz Konakları'ndan bir villa satın aldı.

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Büyüyen Beşik

Özcan Deniz'i bebek heyecanı sardı. Ünlü sanatçı kesenin ağzını açtı ve yeni doğacak çocuğu için bir villa satın aldı.

Bir yıldır Feyza Aktan’la sevgili olan Özcan Deniz, beş ay sonra doğacak oğlu için kesenin ağzını açtı. Evlilik hazırlığı yaptığı 25 yaşındaki Aktan sayesinde baba olma hayalini gerçekleştiren oyuncunun, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara (5 milyon 685 bin TL) villa satın aldığı öğrenildi.

Şimdilerde Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de oturan Deniz’in, şubat ayında sevgilisiyle yeni evine yerleşeceği konuşuluyor. Çiftin, birçok ünlü ismin evlenmek için tercih ettiği Paris’te nikah masasına oturmayı planladıkları da söyleniyor. Aktan’ın ayrıca bebeğini Amerika’da doğurmak istediği de gelen bilgiler arasında. 

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