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Özdağ: Zarrab davası düşecek!

Özdağ: Zarrab davası düşecek!.11620
  • Giriş : 23.04.2017 / 11:52:00

Ümit Özdağ, Reza Zarrab'ın tutukluluğuna ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen Ümit Özdağ, 'Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu delmek' suçundan ABD'de tutuklu yargılanan İranlı işadamı Reza Zarrab ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ümit Özdağ, "Zarrab’ın davasının düşürülmesi karşılığında Erdoğan PKK-ABD’nin Rakka operasyonunu ve ilhakını özetle PKKistan’ı kabul edecek" dedi.

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