Özdemir: Allah'tan başka hiçbir kuvvet bizi durduramaz
Çeşitli kurumları ziyaret eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kuru, Aydın İl Başkanı Raşit Duman ve Manisa Soma İlçe Başkanı Fatih Uzunoğlu gösterilen ilgiden memnun kalırken, sendikanın tanıtımını ve faaliyetlerini anlatarak sendikanın Aydın’da görev yapan din görevlileri nezdinde geniş çaplı bir ilgi odağı oluşturdu.
Aydın’ın önemli ilçelerinden Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan İlçe Müftülüklerinde aylık mutat toplantılara katılan Genel Başkan Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyet, Din-Bir-Sen’e gösterilen ilgi nedeniyle ziyaret ve görüşme trafiğine ara vermeksizin devam etti.
İlk olarak Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu’nu makamında ziyaret eden Din-Bir-Sen heyeti, Müftünün sıcak karşılaması ile karşılaştı. Sendikanın kuruluşundan itibaren bugünkü geldiği süreç hakkında önemli bilgiler veren Genel Başkan Yusuf Özdemir, Din-Bir-Sen’in 17-25 Aralık darbe girişiminde açık tavır almasıyla takdir topladığının altını çizdi.
Özdemir, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Nazilli İlçe Müftülüğünün aylık mutat toplantısında bir konuşma yapan Özdemir, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak kardeşlik vurgusu yaptı. Türkiye’nin 10’a yakın TERÖR örgütünün hedefinde olduğunu belirten Özdemir, hükümetin terörle mücadelesinde kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Din-Bir-Sen olarak destekliyoruz, ifadelerini kullandı.
Müftülükler, din görevlilerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmelidir.
Daha sonra Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk’ü makamında ziyaret eden heyet bir süre görüştü. Genel Başkan Yusuf Özdemir, müftülüklerin idari sorunlarının bulunduğuna dikkat çekerek, müftülüklerin sorunlarını hem kamuoyu ile paylaştıklarını, hem de Diyanet İşleri Başkanlığına ilettiklerini belirtti. Müftülüklerin din görevlilerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Özdemir, maalesef bazı müftülüklerde din görevlilerine zorluk çıkarılıyor. Özellikle idari izinlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerimizi çeşitli tarihlerde kamuoyuna açıkladık. Başkanlığımızdan bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istedik, dedi. Daha sonra Kuyucak İlçe Müftülüğünde düzenlenen aylık mutat toplantıya katılarak bir konuşma yapan Özdemir, din görevlilerinin mesleki sorunlarına ve bu sorunlarının çözümü için atılacak adımlara dair açıklamalarda bulundu.
Din görevlileri için taleplerimizi ilgili makama ilettik.
Kuyucak İlçesinin ardından Bozdoğan İlçesine geçen Din-Bir-Sen heyeti, İlçe Müftüsü İsa Ada ile bir süre görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak sendikal çalışmaların Diyanet’in gelişmesine yönelik etkileri üzerinde duruldu. Diyanet’in gelişmesi ve din görevlilerinin mesleki sorunlarının çözülmesinde Din-Bir-Sen’in katkısı anlatıldı. Görüşmenin ardından Bozdoğan İlçe Müftülüğünce düzenlenen aylık mutat toplantıya katılan heyet, Bozdoğan’da görev yapan din görevlileri tarafından ilgiyle karşılandı. Genel Başkan Yusuf Özdemir’in konuşması sırasında alkışlayarak Din-Bir-Sen’i desteklediklerine işaret eden din görevlileri, Özdemir’in “Rotasyon ve İLİTAM ile ilgili çeşitli önerilerimizi, din görevlilerine can güvenliği tazminatı ödenmesini, din görevlilerinin askerlik görevini meslekleriyle ilgili yapmalarını, hac ve umre için daha önce hiç görevlendirilmemiş ve emekliliği gelmiş olanların görevlendirilmesini, hac ve umre ziyaretleri için, tüm masraflarını kendileri karşılamak üzere din görevlileri kurasız faydalansın ve buna benzer taleplerimizi sizler adına Diyanet’ten istedik.” Şeklindeki açıklamaları dakikalarca ayakta alkışlandı.”
Bozdoğan İlçe Kaymakamı ziyaret edildi.
Bozdoğan İlçe Kaymakamı ile de bir görüşme gerçekleştiren Genel Başkan ve beraberindeki heyet, ülke meseleleri üzerine çeşitli fikir alışverişinde bulundular.
Özdemir’in açıklamaları gündeme damgasını vurdu.
Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir’in Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan İlçe Müftülükleri aylık mutat toplantılarında yaptığı konuşmalarda genel olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu sürece ilişkin açıklamaları gündeme damgasını vurdu. FETÖ/PDY, PKK/PYD ve diğer terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve kardeşliğimizi nifak tohumlarıyla ayrıştırmaya çalışarak aramıza düşmanlık duyguları ekmeye, karanlık fikirleriyle bizleri bölmeye çalıştığını ifade ederek, İslam’ın olmazsa olmazı birlik ve beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yanı sıra düşküne sahip çıkma, dini kültürümüzü yayma ve geliştirme çabalarının terör örgütlerinin emellerine ulaşmasını önlemede önemli olduğunu vurguladı. Bu yöndeki Diyanet İşleri Başkanlığı projelerinin önemli olduğunun altını çizen Özdemir şöyle dedi: “Din-Bir-Sen’in farkı, mesleki sorunlarımızın çözümü için yaptığı çalışmalardan başka İslam davasına hizmet etme noktasında gösterdiği kararlılıktır. Din görevlisi kimliği altında hiçbirimizin bu davanın dışında tutulamayacağımızı bilmemiz gerekir. Bizler İslam davasını önümüze alıp, dünyalığı arkamıza aldığımız zaman hem birliğimizi, hem kardeşliğimizi, hem bayrağımızı, hem de dinimizi korur ve yüceltiriz. Aksi halde dünyalığı önümüze alacak olursak işte o zaman pejmürde olur ve ümmetin yok oluşunu hep birlikte seyrederiz. İslam davası memleket meselesidir. Ne kadar yüceltirsek o derecede yüceliriz. Bakınız Türkiye üzerindeki oynanan oyunları görüyoruz. Emperyalist güçler hiç durmadan Türkiye üzerinde yeni yeni oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bunların oyunlarını nasıl bozarız? İşte İslam davasına sahip çıkarak. Din-Bir-Sen olarak Diyanetimize sahip çıkmakla İslam davasına da hizmet ediyoruz. Kalbiyle samimi olarak Diyanet’e sahip çıkan ve ‘benim davam İslam davasıdır’ diyebilen bütün din görevlileri memleketin meselelerine sahip çıkıyor demektir. Din-Bir-Sen bu çerçevede sendikacılık yapan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Karalamalar, yıpratma kampanyaları bizi yıldıramaz. Kararlıyız, dimdik ayaktayız ve ilerliyoruz. Bizi Allah’tan başka kimse durduramaz.”
Yeni katılımlarla Bozdoğan ve Kuyucak’ta ilçe teşkilatları kuruldu.
Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyetin Aydın ve ilçelerinde yaptığı ziyaret ve görüşmelerin oldukça verimli geçtiği, din görevlilerinin mesleki sorunları ve memleket meseleleri üzerine çeşitli konularda işbirliği yapılması için görüş alışverişinde bulunularak mutabık kalındığı belirtilirken, Din-Bir-Sen’e yeni katılımların olması ziyaretlerin verimli geçtiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Kuyucak ve Bozdoğan İlçelerinde Din-Bir-Sen ilçe teşkilatlarının kurulması da bu bilgileri teyit eder mahiyettedir.
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