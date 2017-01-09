Özdemir: Gazetecilik, sorumluluk gerektirir

Giriş : 09.01.2017 / 12:29:00

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, insanların en temel ihtiyaçlarından birinin de haber alma olduğuna dikkat çekti.