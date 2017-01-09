Özdemir: Gazetecilik, sorumluluk gerektirir
Gazetecilerin, toplumun temel ihtiyaçlarından biri olan haber alma ihtiyacını giderme noktasında önemli bir misyonu üstlendiklerini dile getiren Sefa Özdemir, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, gece gündüz demeden, yaz kış demeden, haber peşinde koşan, yaşanan gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmek için yeri gelip kendi canlarını dahi tehlikeye atan gazetecilerin yaptığı bu görev hiç şüphesiz ki, önemli bir kamusal görevdir” dedi.
Gazetecilerin bir denetim mekanizması gibi çalıştıklarını dile getiren Sefa Özdemir, “Meslektaşlarımız, tüm zorluklarına rağmen büyük bir azim ve gayretle bu denetim mekanizmasının çarklarının işlemesi için var güçleriyle çalışmaya devam etmektedir. Son dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal gelişmelere baktığımız zaman bu denetim mekanizmasının çalışıyor olmasının ne kadar önemli olduğu bir defa daha anlaşılmaktadır. Artık öyle bir noktaya geldi ki, gazeteciler sadece birileri hakkında haber ve yorumlar yaparak denetim yapmakla kalmıyor, kendilerini de denetliyor.
GAZETECİ, SORUMLULUKLARININ FARKINDA OLMALI!
Her ne kadar zor şartlarda çalışıyor olsalar da gazetecilerin de söylemlerinin olduğu gibi kabul edilmemesi ve gazetecilerin de sorgulanması gerektiğine işaret eden Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Son dönemde yaşanan terör olaylarına baktığımızda, bu olaylardan kamuoyunu haberdar eden yine gazeteciler oldu. Ancak bazı meslektaşlarımızın üzülerek belirtmek istiyorum ki, toplumun birliğine ve bütünlüğüne, devletin bağımsızlığına, ülkenin birliğine yönelik olumsuz açıklamaları da oldu. Bir gazetecinin her ne kadar eleştiri hakkı olsa da, bu ülkeyi yönetenleri eleştirebilse de; okları devlete yönlendirme gibi bir hakkı yoktur. Hiçbir gazeteci, devletinin terörist olduğunu iddia edemez. Gazeteciler, sorumluluklarının bilincinde olmalı. Söyledikleri sözlerin, yazıp çizdiklerinin toplumun büyük bir kesimini etki altına alacağını unutmamalı ve olayları yorumlarken bu bilinçle hareket etmelidir. Sorumluluklarının farkında olmayan gazeteciler de sorgulanmalı ve gerekirse de yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin şehirlerin kalkınmasında da gündeme taşıdıkları konularla etkili olduklarına vurgu yapan Sefa Özdemir, görevini hakkıyla ve sorumluluk bilinciyle yapan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.
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