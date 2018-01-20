Özden Örnek'in oğlu Burak hayatını kaybetti
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in 1 ay önce ikiz bebekleri olduğu öğrenildi.
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