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Özden Örnek'in oğlu Burak hayatını kaybetti

Özden Örnek'in oğlu Burak hayatını kaybetti.10551
  • Giriş : 20.01.2018 / 15:52:00

Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak hayatını kaybetti.

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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in 1 ay önce ikiz bebekleri olduğu öğrenildi.

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