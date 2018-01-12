Özel Harekat Dairesi kaldırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Dairesi Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı açıklandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
NTV
DİĞER HABERLER
İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!
İzmir'in Urla ilçesinde denize mazot sızması sonucu liman kapatıldı.
Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP ile AK Parti ittifakı hakkında konuştu.
Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Metrobüste gözaltıya inceleme!
Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.