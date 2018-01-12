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Özel Harekat Dairesi kaldırıldı

Özel Harekat Dairesi kaldırıldı.15688
  • Giriş : 12.01.2018 / 08:48:00

EGM'ye bağlı Özel Harekat Dairesi Başkanlığının kaldırıldığı açıklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Dairesi Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı açıklandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

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