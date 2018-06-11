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Özel Harekat Polisi Türkoğlu şehit oldu

Özel Harekat Polisi Türkoğlu şehit oldu.10553
  • Giriş : 11.06.2018 / 13:13:00

Tedavi altına alınan Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu şehit oldu.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'lıların hain saldırısında ağır yaralananÖzel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

PKK’lı teröristler 4 Haziran’da Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan bir kalekola roketatarla saldırı düzenlemiş, saldırıda boynuna isabet eden şarapnel parçası ile ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu (25), Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından havayolu ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edilmişti.

7 gündür GATA’da yoğun bakımda tedavi gören 4 yıllık polis memuru Türkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

Oğullarının tedavi sürecinden beri Ankara’da olan ailesi ise şehadet haberiyle birlikte büyük üzüntüye boğuldu.

7 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu’nun cenazesinin GATA’da düzenlenen törenin ardından Elbistan’a getirileceği öğrenildi.

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