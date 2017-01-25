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Özgacan'ın katilinin katiline tahliye

Özgacan'ın katilinin katiline tahliye.15607
  • Giriş : 25.01.2017 / 17:00:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 16:59:42

Özgecan'ın katili Suphi Altındöken'in öldürülmesi ile ilgili 6 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

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Özgecan Arslan'ın katili Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesi ile ilgili Gültekin Alan ve 6 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen isimlere yurt dışına çıkma yasağı konulduğu ortaya çıktı.

11 Nisan 2016’da Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 52 yıl 6 ay, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar’ın eşi Gamze Bağlar, hükümlü Hüsamettin Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel’in ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28 yıl, tutuksuz sanık Serkan Akkoca hakkında ise 5 yıl hapis cezası istendi. Yargılamanın yapıldığı Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi.

TAHLİYE OLDULAR

Davanın 3’üncü celsesine Ahmet Tekin Baykal SEGBİS sistemi ile katılırken diğer sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Gültekin Alan, kimsenin kendisine yardım etmediği ve azmettirmediğini söyleyip suçunu kabul ederken diğer sanıklar suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan dışındaki 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Bu karara göre başka suçlardan da tutuklu bulunan Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar cezaevinde kalmaya devam ederken, diğer sanıklar tahliye edilecek. Ayrıca tahliye edılen sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

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