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Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı'dan sonra 2. şok!

Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı'dan sonra 2. şok!.13190
  • Giriş : 27.02.2018 / 14:48:00

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, ikinci bir ayrılık daha yaşadı.

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Büyüyen Beşik

Uzun yıllar boyu Hacı Sabancı ile aşk yaşayan güzel sunucu Özge Ulusoy'un Kanal D'de yayınlanan programı artık sunamayacağı öğrenildi. Aşk acısı çeken Ulusoy'un şimdi de işinden olması iyiden iyice sinirlerini bozdu.

Hacı Sabancı tarafından terk edildikten sonra kendini işine adayan Özge Ulusoy şimdi de sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldı. Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış "O kadına kalitesiz sıfatı az kalır" şeklinde bir cümle sarf etmişti.

Sessizliğe gömülen Özge Ulusoy "Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek televizyonda bir magazin programı sunmaya başlamıştı. Fakat ünlü model ve sunucunun televizyon macerası kısa sürdü. Bu magazin programı sayesinde motive olan, tekrar hayata bağlanan Özge Ulusoy aniden işine son verilince şoke oldu.

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