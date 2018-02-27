Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı'dan sonra 2. şok!
Uzun yıllar boyu Hacı Sabancı ile aşk yaşayan güzel sunucu Özge Ulusoy'un Kanal D'de yayınlanan programı artık sunamayacağı öğrenildi. Aşk acısı çeken Ulusoy'un şimdi de işinden olması iyiden iyice sinirlerini bozdu.
Hacı Sabancı tarafından terk edildikten sonra kendini işine adayan Özge Ulusoy şimdi de sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldı. Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış "O kadına kalitesiz sıfatı az kalır" şeklinde bir cümle sarf etmişti.
Sessizliğe gömülen Özge Ulusoy "Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek televizyonda bir magazin programı sunmaya başlamıştı. Fakat ünlü model ve sunucunun televizyon macerası kısa sürdü. Bu magazin programı sayesinde motive olan, tekrar hayata bağlanan Özge Ulusoy aniden işine son verilince şoke oldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.
Ünlü oyuncu Emrah'ın oğlu dönerci oldu
Ünlü oyuncu Emrah'ın olaylarla bilinen oğlu Tayfun dönerci oldu.
Deniz Seki mide küçültme ameliyatı oldu
Kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı oldu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin fotoğrafı şaşırttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğrafı sevenlerini ikiye böldü.
Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı!
Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı.
Demet Akalın'dan Demet Şener'e şok sözler
Demet Akalın, Demet Şener ile ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.