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Özge Ulusoy'dan eski aşkına ilk tepki geldi

Özge Ulusoy'dan eski aşkına ilk tepki geldi.17540
  • Giriş : 13.07.2017 / 10:31:00

Ünlü model Özge Ulusoy, Hacı Sabancı-Ahu Yağtu aşkına tepki gösterdi.

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6 yıl birliktelik yaşadığı sevgilisi Hacı Sabancı ile Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu'nun gece kulübündeki samimiyetini öğrenen Özge Ulusoy tepki gösterdi. Ünlü model, eski aşkı yerine Ahu Yağtu'yu hedef aldı.

"Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi, ama cevap vermedim. Instagram'dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı'ya kızmadım. Erkektir yapar. bugün de ölmediysem bir daha ölmem. Onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm."

TAKİBİ BIRAKTI

Ahu Yağtu (39) ile Hacı Sabancı (30), emirgan'daki gece kulübü Gizli Kalsın'da samimiyeti koyulaştırmış, dans edip öpüşmüştü. Bu yakınlığı öğrenen Özge Ulusoy yıkıldı. Çünkü eski sevgilisi Hacı Sabancı ile eğlenen Ahu Yağtu, 'Dostum' dediği kişiler arasındaydı. Hatta Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz'ın 2012'deki düğününe Hacı Sabancı ile katılmıştı. Özge Ulusoy, Ahu Yağtu'yu İnstagram'daki takip listesinden çıkardı, arkadaşlıktan sildi.

DEMET AKALIN, AHU YAĞTU'YU ELEŞTİRDİ

Ahu Yağtu'ya bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Özge Ulusoy ile dost olan Demet Akalın, instagram hesabına şunları yazdı:
"En yakın kız arkadaşlarımızdan birinin 'Enişteci' kurbanı olduğunu gördük. İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar aklı vardır!"

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