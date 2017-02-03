Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı evleniyor mu?
Bir davete katılan Özge Ulusoy, 6 yıldır beraber olduğu Hacı Sabancı'ya göndrmede bulundu. Yazın gelmesini beklediğini, düğün mevsiminin başlayacağını söyleyen Ulusoy'un sevgilisine mesaj gönderdiği iddia edildi.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; gaf yaptığını fark eden 35 yaşındaki güzel, durumu şu sözlerle toparladı:
"Önümüzdeki ay, arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek."
Kendisinden 5 yaş küçük Hacı Sabancı'yla aşk yaşayan Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi, "Ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı.
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