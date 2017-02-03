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Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı evleniyor mu?

Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı evleniyor mu?.17540
  • Giriş : 03.02.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 03.02.2017 / 13:03:10

Güzel model Özge Ulusoy, evliliğe dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Bir davete katılan Özge Ulusoy, 6 yıldır beraber olduğu Hacı Sabancı'ya göndrmede bulundu. Yazın gelmesini beklediğini, düğün mevsiminin başlayacağını söyleyen Ulusoy'un sevgilisine mesaj gönderdiği iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; gaf yaptığını fark eden 35 yaşındaki güzel, durumu şu sözlerle toparladı:

"Önümüzdeki ay, arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek."

Kendisinden 5 yaş küçük Hacı Sabancı'yla aşk yaşayan Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi, "Ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı. 

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