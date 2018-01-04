Özhaseki'den Abdullah Gül için açıklama
En son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan sivillere yargı muafiyeti maddesine tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ters düşen Abdullah Gül ile ilgili Çevre Bakanı'ndan açıklama geldi.
Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üyeliğine ilişkin, "KHK'larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üyeliğine ilişkin, "KHK'larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" dedi.
TÜRKİYE
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