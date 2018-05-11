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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 polis öldü

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 polis öldü.17070
  • Giriş : 11.05.2018 / 11:18:00

Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba polisler geçerken patlatıldı.

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Pakistan'da bombalı saldırı. Yol kenarına yerleştirilen bomba polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldı. Olayda bir polis hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

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