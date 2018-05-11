Pakistan'da bombalı saldırı: 1 polis öldü
Pakistan'da bombalı saldırı. Yol kenarına yerleştirilen bomba polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldı. Olayda bir polis hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
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