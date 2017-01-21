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Pakistan'da bombalı saldırı: 20 kişi öldü

Pakistan'da bombalı saldırı: 20 kişi öldü.17070
  • Giriş : 21.01.2017 / 11:53:00

Pakistan'da pazarda çuvalın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla ortalık kan gölüne döndü.

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Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Paraçinar'da katliam yapıldı. Paraçinar'da pazar yerinde bir çuvalın altına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

40'tan fazla yaralının birçoğunun durumu ağır. Paraçinar'daki ekipman ve doktor sorunu nedeniyle bazı yaralılar helikopterle Peşaver'e nakledildi.

Paraçinar, aşiretler bölgesi Kurram'ın en büyük kenti. Son yıllarda sık sık militanların saldırılarına sahne oluyor.

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