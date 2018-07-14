Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı
Pakistan'ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. 2 seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetti, 232 kişi ise yaralandı.
Saldırıyı, elektronik posta aracılığıyla açıklama yayınlayan IŞİD üstlendi.
Sivil Savunma Müdürü Muhammed Aslam Tareen'in açıklamasına göre, saldırıda 8 ila 10 kilogram arasında patlayıcı kullanıldı.
Eski Khyber Pakhtunkhwa bölgesi yöneticisi ve milletvekili adayı Akram Khan Durrani'nin seçim mitinginden dönen konvoyuna yönelik Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.
Durrani, saldırıdan sağ kurtuldu. Kuzey Veziristan'daki saldırıyı üstelenen olmadı.
Saldırıların, Pakistan'da bu yılki en çok kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar olduğu belirtildi
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
Rusya, Yunan büyükleçiyi Dışişleri'ne çağırdı
Rusya Federasyonu ile Yunanistan arasındaki gerilim yükseliyor.
Rusya'dan NATO'ya jet yanıt!
NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı konuya Rusya'dan cevap geldi.
Kolombiya'da 9 işçinin öldüğü köprü yıkıldı
Kolombiya'da 9 işçinin öldüğü köprü kontrollü şekilde yıkıldı.
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.