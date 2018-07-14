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Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı

Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı.22034
  • Giriş : 14.07.2018 / 09:41:00

Pakistan'da seçim mitingine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

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Pakistan'ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. 2 seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetti, 232 kişi ise yaralandı.

Saldırıyı, elektronik posta aracılığıyla açıklama yayınlayan IŞİD üstlendi.

Sivil Savunma Müdürü Muhammed Aslam Tareen'in açıklamasına göre, saldırıda 8 ila 10 kilogram arasında patlayıcı kullanıldı.

Eski Khyber Pakhtunkhwa bölgesi yöneticisi ve milletvekili adayı Akram Khan Durrani'nin seçim mitinginden dönen konvoyuna yönelik Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Durrani, saldırıdan sağ kurtuldu. Kuzey Veziristan'daki saldırıyı üstelenen olmadı.

Saldırıların, Pakistan'da bu yılki en çok kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar olduğu belirtildi

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