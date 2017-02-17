Facebook Twitter Rss

Pakistan'da türbeye saldırı: 70 kişi öldü

Pakistan'da türbeye saldırı: 70 kişi öldü.24427
  • Giriş : 17.02.2017 / 10:26:00

Terör örgütü DEAŞ'ın hedefinde bu kez Pakistan'da bir türbe vardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


DEAŞ terör örgütü dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Pakistan'da bir Sufi türbesinde yapılan intihar saldırısında 72 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Sufi türbesinin hedef alındığı saldırı Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Şehvan kentinde meydana geldi. Reuters'in haberine göre, saldırıda ölü sayısı 72'ye yükselirken, 150'den fazla kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırının bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Saldrıyı DAEŞ örgütünün üstlendiği bildirildi. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, bir DAEŞ komutanı hem telefonla hem de yazılı olarak saldırıyı DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu.

14'üncü yüzyılda inşa edilen Lal Şahbaz Kalender türbesi, her hafta yüzlerce Sufi tarafından ziyaret ediliyor. Pakistan'ın en çok satan gazetelerinden Dawn'ın haberine göre, saldırının meydana geldiği sırada türbede çok sayıda kişi bulunuyordu.

Sufi türbeleri Pakistan'da sık sık saldırılara hedef oluyor. Son olarak kasım ayında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.

970 memur ihraç edildi

4 ilde FETÖ operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Göçmenler Trump'a karşı ayaklandı!

Göçmenler Trump'a karşı ayaklandı!

ABD'de göçmenler başkan Donald Trump'a karşı harekete geçti.

Samsung'un veliahtı tutuklandı

Samsung'un veliahtı tutuklandı

Teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong tutuklandı.

 

CNN: ABD savaşa girebilir!

CNN: ABD savaşa girebilir!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası sertleşiyor.

ABD'li komutandan Trump'a muhtıra

ABD'li komutandan Trump'a muhtıra

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkesinde endişe yaratıyor.

 

Rusya'dan Beyaz Saray'a yanıt geldi

Rusya'dan Beyaz Saray'a yanıt geldi

Rusya'dan Ukrayna ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt geldi.

O ülkede güzellik yarışması yasaklandı

O ülkede güzellik yarışması yasaklandı

Afrika ülkesi Gine'de güzellik yarışmalarına yasak geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya