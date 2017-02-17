Pakistan'da türbeye saldırı: 70 kişi öldü
DEAŞ terör örgütü dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Pakistan'da bir Sufi türbesinde yapılan intihar saldırısında 72 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Sufi türbesinin hedef alındığı saldırı Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Şehvan kentinde meydana geldi. Reuters'in haberine göre, saldırıda ölü sayısı 72'ye yükselirken, 150'den fazla kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırının bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini doğruladı.
Saldrıyı DAEŞ örgütünün üstlendiği bildirildi. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, bir DAEŞ komutanı hem telefonla hem de yazılı olarak saldırıyı DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu.
14'üncü yüzyılda inşa edilen Lal Şahbaz Kalender türbesi, her hafta yüzlerce Sufi tarafından ziyaret ediliyor. Pakistan'ın en çok satan gazetelerinden Dawn'ın haberine göre, saldırının meydana geldiği sırada türbede çok sayıda kişi bulunuyordu.
Sufi türbeleri Pakistan'da sık sık saldırılara hedef oluyor. Son olarak kasım ayında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.
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