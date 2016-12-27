Palandöken: Kredi kartlarınızı şişirmeyin
Yılbaşı ile başlayan alışveriş çılgınlığı için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den uyarı geldi.
Palandöken, inandıcılığı olmayan indirim kampanyalarından vatandaşların uzak durması gerektiğini belirtti ve kredi kartlarını şişirmemeleri konusunda uyardı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıla girerken özellikle alışveriş merkezlerinin çeşitli kampanyalar düzenlediğine işaret ederek, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti.
Vatandaşların promosyonlardan faydalanmak amacıyla pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığına dikkati çeken Palandöken, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin. 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmayın, ihtiyacınız kadarını alın. İndirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyatına satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, ödenemeyen bireysel kredi kartı borçlarının üzücü bir tablo ortaya çıkardığına işaret ederek, ekim ayı verilerine göre 2 milyonun üzerinde kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu bildirdi.
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