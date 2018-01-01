Papa: 2017 savaşlar ve yalanlarla bozuldu
Papa Francis, 2017 yılı ile ilgili yayınladığı mesajında savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya davet etti.
Aziz Peter Bazilika’sındaki ayinde konuşan Papa insanlığın 2017 yılını “ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını” söyledi.
Papa “Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız” dedi.
Papa nisan ayında Suriye’deki kimyasal silah saldırılarını “kabul edilemez bir katliam” diye nitelendirmiş, sadece bir ay öncce Myanmar’ı ziyaret etmiş ve Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti.
Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini de dile getiren Papa Eylül ayında gerçekleştirdiği bir seyahatle Kolombiya’daki barış sürecine de destek olmaya çalışmış, ABD Başkanı Donald Trump’ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.
NTV
DİĞER HABERLER
ABD suikaste izin verdi
Amerika Birleşik Devletleri, İranlı komutan Süleymani ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
Amerika'dan İran halkına mesaj geldi!
Amerika Birleşik Devletleri, İran'da çıkan olaylarla ilgili mesaj yayınladı.
Putin: Vakit hataları afferme vaktidir!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 ile ilgili mesaj yayımladı.
Dünya yeni yılı kutladı, onlar eyleme çıktı
Tüm dünyada yeni yıl kutlamaları devam ederken İranlılar sokaklara döküldü.
Korkunç kaza: 30 kişi hayatını kaybetti!
Kenya'da bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 30 kişini öldü.
CIA'nın yeni üssü Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri, CIA ajanlarının cirit attığı bir yer haline geldi.