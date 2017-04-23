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Papa'dan Avrupa Birliği-Türkiye açıklaması!

Papa'dan Avrupa Birliği-Türkiye açıklaması!.16954
  • Giriş : 23.04.2017 / 17:06:00

Papa, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirme yaptı.

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Papa Francis, Avrupa'daki sığınmacı kamplarını, 'toplama kamplarına' benzetti. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşma hakkında görüş bildirdi ve uluslararası sözleşmelerin öneminin bazı gerçeklerden daha çok ön planda tutulduğunu belirtti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Roma'daki San Bartolomeo Kilisesi'nde 20. ve 21.yüzyılda inançları uğruna ölenler için Cumartesi akşamı yapılan ayin sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Papa Francis, Avrupa ülkelerindeki bazı sığınmacı kamplarını, 'toplama kamplarına' benzeterek, "Anlaşılan o ki, uluslararası sözleşmeler insan haklarından daha önemli tutulduğu için çok sayıda, dolu toplama kampı bulunuyor" dedi.

AB'nin sığınmacılara ilişkin politikalarını eleştirdiği konuşmasında Papa, en fazla sığınmacıyı kabul eden AB ülkeleri Yunanistan ve İtalya'yı övdü.

Papa, sığınmacıların Avrupa ülkelerinde eşit dağılımının engellenmesinin de doğru olmadığını belirtirken, Avrupalıların artık daha az çocuk yapma eğiliminde olduklarını ve aynı zamanda sığınmacılara kapılarını kapattıkları eleştirisinde bulundu. Bu durumu, 'intihar' olarak tanımlayan Papa Francis, ayinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmayı başaran sığınmacılarla da bir araya geldi.
Yunanistan'da sığınmacıların ilk kabul merkezi konumundaki kamplarda durumun son aylarda oldukça vahim olduğu bildiriliyor. Adalardan Yunanistan ana karaya geçmeyi bekleyen yaklaşık 13 bin 800 sığınmacı olduğu belirtiliyor. Yunanistan'da da halihazırda yaklaşık 50 bin sığınmacı bulunuyor.

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